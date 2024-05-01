برونو فيرنانديز يلمح بالرحيل عن مانشستر يونايتد بعد بطولة اليورو

أثار النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبله مع ناديه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وارتبط اسم برونو فيرنانديز بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته، وتحديدًا فريق الهلال السعودي الذي كان يرغب في ضم اللاعب منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

برونو فيرنانديز يُثير الشكوك بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

ونشرت شبكة "DAZN" الإيطالية، تصريحات برونو فيرنانديز، قائلًا: "مستقبلي؟ حسنًا حتى أكون صادقًا في الوقت الحالي، أشعر أن هناك رغبة متبادلة بيني وبين النادي في البقاء".

وأضاف: "لا أفكر في المستقبل، بل أصب كامل تركيزي على هذه الفترة ومساعدة الفريق نحو تحقيق المزيد من الانتصارات".

وتابع: "في حال فكرت في الرحيل، سيكون ذلك بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس أمم أوروبا".

ويستعد برونو فيرنانديز لخوض مواجهة قوية ستجمع بين ناديي مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي، في "ديربي العاصمة" على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما على الصعيد الدولي، فإن برونو فيرنانديز يستعد للمشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والمُقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2026.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.