الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خطة بروسيا دورتموند لإقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال

بروسيا دورتموند وباريس
بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

خطة بروسيا دورتموند لإقصاء باريس سان جيرمان

ويسعى بروسيا دورتموند للثأر من باريس سان جيرمان، بعدما ودّع الفريق الألماني منافسات بطولة دوري الأبطال لنسخة 2020 على يد الفريق الفرنسي بنتيجة 2-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ثمن النهائي.

وبالفعل أظهر فريق دورتموند أداءً جيدًا في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث كاد أن يتسبب في إقصاء باريس سان جيرمان من دور المجموعات.

ويُعد فريق بروسيا دورتموند في أفضل حالاته في الوقت الحالي، إذ سيحاول التركيز على الكرة من خلال الاعتماد على نجومه، مثل الإنجليزي جادون سانشو والألماني جوليان براندت، بالإضافة إلى النمساوي مارسيل سابيتزر، الذي يُعد أفضل صانع ألعاب برصيد 5 تمريرات حاسمة في دوري  الأبطال.

ولم يخسر دورتموند على أرضه في آخر عشر مباريات بدوري الأبطال، محققًا 6 انتصارات وأربع تعادلات، حيث تعود خسارته الأخيرة بنتيجة 1-3 أمام أياكس أمستردام الهولندي في عام 2021.

لذلك لن تكون مهمة باريس سان جيرمان سهلة، رغم وجود الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي بجانب نجوم الفريق، الذي سيحاولون إيقاف خطورة دورتموند.

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تاريخ مواجهات دورتموند وباريس سان جيرمان

- وستكون مباراة اليوم هي السابعة التي تجمع بين ناديي دورتموند وباريس سان جيرمان.

- والتقى الفريقان في 6 مباريات من قبل، بواقع مباراتين في الدوري الأوروبي، و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

- وحقق بروسيا دورتموند فوزًا واحدًا، مقابل انتصارين لفريق باريس سان جيرمان، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو بروسيا دورتموند 4 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف من لاعبي باريس سان جيرمان.

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