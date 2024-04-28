موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ملعب مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

تُقام مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية على إستاد “بابا يارا”، بمدينة كوماسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

ستُذاع مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات المسابقة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6

حكم مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

يُدير مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، الحكم التشادي الحاجي أليو محمد، ويساعده كلًا من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان، ومعهم الموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى الموريتاني دحان بيدة حكم فيديو، والموريشيوسي أحمد امتياز هيرال مساعد حكم فيديو.

الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

كذلك يبحث فريق دريمز الغاني عن الفوز في هذا اللقاء، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، رغم أن الزمالك يملك فرصة إضافية تتمثل في التعادل الإيجابي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك ودريمز الغاني.