الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال فى مهمة الحفاظ على صدارة الدورى الإنجليزى أمام توتنهام

أرسنال وتوتنهام
أرسنال وتوتنهام

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره أرسنال في ديربي شمال لندن على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

أرسنال في مهمة صعبة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

ويسعى فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على تشيلسي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة للحفاظ على آماله في خطف المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مستغلًا في ذلك عاملى الأرض والجمهور.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما تلقى هزيمة قاسية ومُذلة على يد نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

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ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متفوقًا على كل من مانشستر سيتي وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 76 و75 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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