تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة المصري البورسعيدي ضد الداخلية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة المقاولون العرب ضد سموحة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة دريمز الغاني ضد الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائرى: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة بورنموث ضد برايتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد أرسنال: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة قادش ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة غرناطة ضد أوساسونا: في الساعة الخامسة والربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فياريال ضد رايو فاليكانو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إنتر ميلان ضد تورينو: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة بولونيا ضد أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أتالانتا ضد إمبولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة نابولي ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة فيورنتينا ضد ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بروسيا مونشنجلادباخ ضد يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ماينز ضد كولن: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة دارمشتات 98 ضد هايدنهايم: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ميتز ضد ليل: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة كليرمون فوت ضد ستاد ريمس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة لوريان ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة ستراسبورج ضد نيس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة رين ضد ستاد بريست: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ليون ضد موناكو: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة مارسيليا ضد لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي.