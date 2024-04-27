مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة وست هام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جاءت مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024 في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة كما يلي:-

- مباراة بلدية المحلة ضد زد اف سي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة فولهام ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة وولفرهامبتون ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة إيفرتون ضد برينتفورد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة لاس بالماس ضد جيرونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ألميريا ضد خيتافي: في الساعة الخامسة والربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة يوفنتوس ضد ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة لاتسيو ضد هيلاس فيرونا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة لايبزيج ضد بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فرايبورج ضد فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة أوجسبورج ضد فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الرائد ضد الاتفاق: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الأخدود ضد أبها: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة 2 SSC HD

- مباراة الخليج ضد النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، غدًا الأحد الموافق 28 أبريل المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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