ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الثامن

تقام يوم الإثنين المقبل مباريات الأسبوع الثامن وقبل الأخير لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين وسط منافسة ساخنة بين أربعة فرق هى غزل المحلة ولافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود على المركز الثاني المؤهل للدوري الممتاز مباشرة والمركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورة رباعية مع أوائل مجموعات القسم الثاني "ب" يصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز .

أقوى وأهم مباريات الأسبوع الثامن ستجمع فريقي غزل المحلة "46 نقطة" ولافيينا "45 نقطة" بملعب غزل المحلة وهى آخر المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على المركزين الثاني والثالث والفائز سينعش أماله بقوة في الصعود للدوري الممتاز أما الخاسر فقد يفقد كل أماله في المنافسة خاصة إذا فاز وادي دجلة وحرس الحدود على بتروجت وطنطا.

أيضا مباراة طنطا وحرس الحدود مهمة للفريقين لأنها تمثل الأمل الأخير لفريق طنطا الذي لابديل أمامه سوى الفوز للوصول للنقطة 42 وتوقف رصيد حرس الحدود عند 45 نقطة وفي نفس الوقت يخسر وادي دجلة أمام بتروجت ولافيينا أمام غزل المحلة ليتوقف رصيد وادي دجلة ولافيينا عند 45 نقطة وبالتالي يبقى طنطا في دائرة المنافسة حتى الأسبوع الأخير.

ويسعى وادي دجلة أقل الفرق الأربعة المتنافسة على الصعود جمعا للنقاط في المرحلة النهائية لاستعادة نغمة الانتصارات والفوز على بتروجت لأنه في حالة التعادل أو الهزيمة سيبتعد عن المنافسة خاصة إذا فاز حرس الحدود على طنطا .

مواعيد مباريات الأسبوع الثامن لمجموعة الصعود

الإثنين 29 أبريل

راية × بروكسي الرابعة والنصف عصرا

بتروجت × وادي دجلة الرابعة والنصف عصرا

القناة × السكة الحديد الرابعة والنصف عصرا

طنطا × حرس الحدود الرابعة والنصف عصرا

غزل المحلة × لافيينا الرابعة والنصف عصرا.

ترتيب فرق مجموعة الصعود قبل الأسبوع الثامن

1.بتروجت 58 نقطة

2.غزل المحلة 46 نقطة

3.لافيينا 45 نفطة

4.وادي دجلة 45 نقطة

5.حرس الحدود 45 نقطة

6.طنطا 39 نقطة

7.السكة الحديد 38 نقطة

8.راية 36 نقطة

9 .بروكسي 36 نقطة

10.القناة 32 نقطة.