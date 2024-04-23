دورى المحترفين.. الجمهورية شبين خامس الهابطين للقسم الثانى وأبوقير للأسمدة يضمن البقاء

أصبح فريق الجمهورية شبين خامس الفرق الهابطة لدوري القسم الثاني "ب" بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع السابع لمجموعة الهبوط في دوري المحترفين، بينما ضمن أبوقير للأسمدة وبترول أسيوط البقاء بصرف النظر عن نتائج الأسبوعين المتبقين في الدوري، وانحصر الصراع بين أسوان والاتصالات ودكرنس ويهبط فريق منهم للقسم الثاني.

بترول أسيوط يهزم أسوان بهدفين

في ملعبه فاز بترول أسيوط على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمود حسين ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 39 نقطة ويتوقف رصيد أسوان عند 35 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله محمد خالد في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني سجل أحمد هشة الهدف الثاني في الدقيقة 73 .

وتعادل الجمهورية شبين مع دكرنس بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم مبروك نبيل ليرتفع رصيد دكرنس إلى 33 نقطة، ويرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى 25 نقطة ويهبط للقسم الثاني "ب" بعد ارتفاع الفارق بينه أسوان الرابع إلى عشر نقاط.. جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم الجمهورية شبين عن طريق أحمد الشامي وتعادل إبراهيم سليمان لدكرنس في الدقيقة 40 .

وفي ملعب خالد بشارة بالجونة فازالاتصالات على مكادي 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو الشناوي ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 36 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 23 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم الاتصالات 2-1 وسجل محمد بهاء هدف الاتصالات الأول وتعادل شمس محاري لمكادي ثم سجل صامويل الهدف الثاني للاتصالات، وفي الشوط الثاني تعادل بارتريك أدو لمكادي ثم أضاف الاتصالات الهدف الثالث.

أبوقير للأسمدة يضمن البقاء

وضمن أبوقير للأسمدة البقاء بعد فوزه على المقاصة 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبدالسميع ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 42 نقطة، ويتوقف رصيد المقاصة عند 12 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم أبوقير للأسمدة بهدفين سجلهما إبر اهيم جلال وجون مباتشو وفي الشوط الثاني سجل شريف أشرف الهدف الثالث وقبل نهاية المباراة سجل المقاصة هدفه الوحيد.

وفي مباراة هامشية تعادل النصر للتعدين مع النجوم بهدفين لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال شاهين.