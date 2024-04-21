الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مجموعة الصعود: ترتيب فرق دوري المحترفين بعد تعادل الغزل مع راية

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

تعادل غزل المحلة مع راية بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع السابع لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 46 نقطة ويحتفظ بالمركز الثاني ورصيد راية إلى 36 نقطة. 

كان غزل المحلة الأفضل والأكثر خطورة في الشوط الأول وأهدر رجب مارو ومحمود مسعد وعبده يحيى 3 فرص للتهديف ولم يستغل لاعبو المحلة أكثر من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء .

في الشوط الثاني أهدر يحيى زكريا لاعب المحلة فرصة من داخل منطقة الجزاء وفي الدقيقة 67 دفع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة بكريم أشرف ومحمد الكومي بدلا من إسلام مجدي ويحيى زكريا  .

وفي الدقيقة 70 مرر محمد الكومي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمود برأسه فوق العارضة وفي الدقيقة 74 دفع أحمد عيد عبد الملك بخالد الإخميمي بدلا من أحمد رفعت ريفو .

في الدقيقة 84 أطلق كريم أشرف قذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم واحتسب الحكم إبراهيم محجوب سبع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأخيرة منها تلقي محمد جابر كرة عرضية وسددها بر أسه في الزاوية اليمني العليا وأبعدها الحارس حسام حسبو ببراعة إلى ركنية لتنتهي المبارا بالتعادل بدون أهداف ,

ترتيب مجموعة الصعود في دوري المحترفين بعد انتهاء الأسبوع السابع 

1.بتروجت  58 نقطة 

2.غزل المحلة 46 نقطة 

3.لافيينا   45 نقطة

4.حرس الحدود   45 نقطة

5.وادي دجلة   45 نقطة 

6.طنطا   39 نقطة 

7.السكة الحديد  38 نقطة

8.بروكسي   36 نقطة

9.راية  36 نقطة

10 .القناة 32 نقطة.

بطولة دوري المحترفين غزل المحله راية عبده يحيى أحمد عيد عبدالملك

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