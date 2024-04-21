الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. حرس الحدود يستضيف لافيينا والسكة الحديد يواجه طنطا ودجلة يلتقي القناة

وادي دجلة تعادل في
وادي دجلة تعادل في أخر مبارياته مع طنطا

يستضيف حرس الحدود فريق لافيينا، ويحل القناة ضيفا على فريق وادي دجلة، ويلتقي السكة الحديد مع طنطا ، وذلك في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع السابع لمجموعة الصعود في  دوري المحترفين .

مواجهة مصيرية بين الحدود ولافيينا 

مباراة حرس الحدود ولافيينا هى الأقوى والأهم في الأسبوع السابع، لأنها مواجهة مباشرة بين فريقين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز ويتساويان في رصيدهما بـ 44 نقطة، لذلك الفريق الفائز سيبقي في دائرة المنافسة على الصعود وسيبتعد الخاسر عن المنافسة، خاصة إذا فاز غزل المحلة على راية وفاز وادي دجلة على القناة.

التعادل أيضا لن يفيد حرس الحدود ولافيينا إذا نجح غزل المحلة ووادي دجلة في الفوز، على راية والقناة لذلك يسعى كل من حرس الحدود ولافيينا للفوز .

ولم يحقق حرس الحدود سوى فوزا واحدا في المرحلة النهائية على بروكسي، وتعادل خمس مرات مع بتروجت وراية ووادي دجلة والسكة الحديد وغزل المحلة وتتبقى له مباراتين مع طنطا والقناة .

في المقابل حقق لافيينا ثلاثة انتصارات في المرحلة النهائية على القناة وبروكسي ووادي دجلة، وتعادل مرتين مع بتروجت والسكة الحديد وخسر مباراة واحدة أمام راية وتتبقى له مباراتين أمام غزل المحلة وطنطا .

وادي دجلة والعودة للانتصارات 

وتحت شعار لابديل عن الفوز أيضا يخوض وادي دجلة الخامس برصيد 44 نقطة مباراته أمام القناة العاشر برصيد 31 نقطة ويعتبر وادي دجلة أقل الفرق الأربعة التي تتنافس للصعود للدوري الممتاز، حصولا على النقاط في المرحلة الأخيرة وجمع ست نقاط فقط من الفوز على السكة الحديد والتعادل مع غزل المحلة وحرس الحدود وطنطا  والهزيمة أمام بروكسي ولافيينا، وتتبقي له مباراتين مع بتروجت وراية لذلك يسعى للفوز على القناة والوصول للنقطة 47 للبقاء في دائرة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

مباراة التمسك بالأمل بين السكة وطنطا

وفي مباراة الأمل الأخير يستضيف السكة الحديد السادس برصيد 38 نقطة فريق طنطا السابع برصيد 36 نقطة، ونظريا الفريقان لديهما فرصة للمنافسة على المركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورة رباعية مع أوائل مجموعات القسم الثاني "ب"، لكن عمليا يبدو الوضع صعبا لأن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه السكة الحديد في حالة فوزه بمبارياته الثلاث المتبقية هو 37 نقطة، وبالتالي سيكون في حاجة لهزيمة حرس الحدود ولافيينا ووادي دجلة مرتين على الأقل وهو احتمال صعب .

بطولة دوري المحترفين حرس الحدود فريق لافيينا وادي دجلة القناة

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