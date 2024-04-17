الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. دكرنس ينعش أماله في البقاء وهبوط مكادي للقسم الثاني "ب"

فريق مكادي هبط رسميا
فريق مكادي هبط رسميا للقسم الثاني "ب"

أسفرت المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس بمجموعة الهبوط في دوري المحترفين عن هبوط فريق مكادي رسميا لدوري القسم الثاني "ب" ليصبح رابع الهابطين بعد النجوم والمقاصة والنصر للتعدين كما أنعش فريق دكرنس أماله في البقاء بعد فوزه على مكادي.

وفاز دكرنس على مكادي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد دكرنس إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 23 نقطة ويصبح رابع الهابطين لدوري القسم الثاني "ب" مع النجوم والمقاصة والنصر للتعدين..انتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس أحمد حسني في الدقيقتين الخامسة والتاسعة وفي الشوط الثالث سجل محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 75 وقبل نهاية المباراة سجل شمس محارب هدف مكادي الوحيد.

وتعادل الاتصالات مع بترول أسيوط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الحافظ ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 36 نقطة ويرتفع رصبد الاتصالات إلى 33 نقطة. 

وفاز أسوان على النجوم بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد العباس ليرتفع رصيد أسوان إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 17 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل محمد مرسي الهدفالأول لأسوان  وأضاف محمود السيد الهدفين الثاني والثالث.

وفاز أبوقير للأسمدة على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشناوي ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 39 نقطة ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند سبع نقاط. 

وفاز الجمهورية شبين على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم شاهندا المغربي ليرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى 24 نقطة ويحتفظ بأماله في البقاء ويتوقف رصيد المقاصة عند 12 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجمهورية شبين بهدفين سجلهما أحمد قاسم وأحمد الشامي وفي الشوط الثاني سجل أشلي ستيفين الهدف الثالث ثم سجل المقاصة هدف تقليص الفارق.

 

بطولة دوري المحترفين فريق مكادي دكرنس بترول أسيوط أبوقير للأسمدة

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