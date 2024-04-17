الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسوان يستضيف النجوم والاتصالات يواجه بترول أسيوط فى دورى المحترفين

فريق الاتصالات
فريق الاتصالات

تقام اليوم خمس مباريات في الأسبوع السادس لمجموعة الهبوط في دوري المحترفين، حيث يلتقي أسوان مع النجوم والاتصالات مع بترول أسيوط ودكرنس مع مكادي وأبوقير للأسمدة مع النصر للتعدين ومصر المقاصة مع الجمهورية شبين.

وبعد هبوط فرق النجوم ومصر المقاصة والتعدين لدوري القسم الثاني "ب" تتنافس باقي الفرق على هبوط ثلاثة أندية، وهي أبوقير للأسمدة 36 نقطة وبترول أسيوط 35 نقطة وأسوان والاتصالات، ولكل منهما 32 نقطة، ودكرنس 29 نقطة، ومكادي 23 نقطة، الجمهورية شبين 21 نقطة.

ويبدو أبوقير للأسمدة الأقرب للبقاء لأنه في حالة فوزه على النصر للتعدين سيرتفع رصيده إلى 39 نقطة، ويبقي رسميًا في حالة هزيمة دكرنس أمام مكادي.

وتعتبر مباراة الاتصالات وبترول أسيوط هى الأقوي في مواجهات اليوم؛ لأن الخاسر سيتأزم موقفه في صراع الهبوط، لأنه في حالة فوز دكرنس على مكادي سيرتفع رصيده إلى 32 نقطة، وفي حالة هزيمة الاتصالات سيتوقف رصيده عند 32 نقطة، وإذا خسر بترول أسيوط سيتوقف رصيده عند 35 نقطة.

ويملك أسوان فرصة للاقتراب من البقاء في حالة فوزه على النجوم، وارتفاع رصيده إلى 35 نقطة وتعثر دكرنس أمام مكادي.

حكام مباريات اليوم 

يدير مباراة الاتصالات وبترول أسيوط محمد عبدالحافظ، ويساعده هاشم عبدالمريد وأحمد خلف، ومعهم مبروك نبيل كحكم رابع.

ويتولي محمد عبدالعليم إدارة مباراة دكرنس ومكادي، ويساعده منصور حسن ومحمود النحاس ومعهم أحمد حسونة كحكم رابع.

ويدير أحمد العباسي مباراة أسوان والنجوم، ويساعده أيمن دعبس ومحمد مجدي السيد، ومعهم يحيى عبدالحميد كحكم رابع.

ويدير محمد الشناوي مباراة أبوقير للأسمدة والنصر للتعدين، ويساعده أحمد زغلول ومحمد سعيد ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي كحكم رابع.

أخيرًا تدير شاهندا المغربي مباراة المقاصة والجمهورية شبين، وتساعدها يارا عاطف وجمالات محمد ومعهن أحمد جمال شاهين كحكم رابع.

بطولة دوري المحترفين أسوان النجوم الاتصالات بترول أسيوط

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