الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين قبل الأسبوع الثامن

فريق بتروجت
فريق بتروجت

تحصل فرق مجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين على فرصة للراحة والتقاط الأنفاس قبل إقامة مباريات الأسبوع الثامن وقبل الأخير يوم الإثنين المقبل حيث يلتقي غزل المحلة مع لافيينا والقناة مع السكة الحديد وطنطا مع حرس الحدود وبتروجت مع وادي دجلة وراية مع بروكسي.

وبعد صعود بتروجت للدوري الممتاز رسميا تتنافس فرق غزل المحلة 46 نقطة ولافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود ولكل منهم 45 نقطة على المركز الثاني الذي يصعد صاحبه مباشرة للدوري الممتاز والمركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" يصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.

وتعتبر مباراة غزل المحلة ولافيينا أقوى وأصعب مباريات الأسبوع الثامن لأنها تمثل مواجهة مباشرة بين فريقين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح غزل المحلة لذلك الفريق الفائز سيقي في دائرة المنافسة على الصعود وسيبتعد الخاسر عن المنافسة خاصة إذا فاز وادي دجلة على بتروجت وفاز حرس الحدود على طنطا.

ويعتبر وادي دجلة أقل الفرق المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز حصدا للنقاط في المرحلة النهائية وجمع سبع نقاط فقط من الفوز على السكة الحديد والتعادل مع غزل المحلة وحرس الحدود وطنطا والقناة والهزيمة أمام بروكسي ولافيينا.

كان وادي دجلة قد أهدر فرصة ذهبية للانفراد بالمركز الثاني بعد تعادله مع القناة بهدف لكل منهما وجاء هدف تعادل القناة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ترتيب مجموعة الصعود في دوري المحترفين قبل الأسبوع الثامن

1.بتروجت 58 نقطة 

2.غزل المحلة 46 نقطة 

3.لافيينا   45 نقطة

4.حرس الحدود   45 نقطة

5.وادي دجلة   45 نقطة 

6.طنطا   39 نقطة 

7.السكة الحديد 38 نقطة

8.بروكسي 36 نقطة

9.راية 36 نقطة

10. القناة 32 نقطة.

دوري المحترفين غزل المحله لافيينا حرس الحدود وادي دجلة

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