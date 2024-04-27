فيتور روكى يحسم موقفه النهائى بشأن مستقبله مع برشلونة

حسم الشاب البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم فيتور روكي بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف على سبيل الإعارة.

فيتور روكي يحسم مستقبله مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فيتور روكي لا يُفكر في الرحيل عن برشلونة، حتى وإن كان على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فيتور روكي شارك لدقائق محدودة مع برشلونة، ورغم ذلك إنه يشعر بالسعادة مع النادي، ويستغل تواجده للتأقلم مع الأجواء قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

ويأمل فيتور روكي في تقديم أفضل ما لديه في الموسم المقبل، حتى يحظى بثقة المدرب تشافي هيرنانديز، وينجح في حجز مكانه بشكل أساسي في تشكيل الفريق ومساعدة زملائه على التتويج بالألقاب مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تشافي لا يعتمد على فيتور روكي في المباريات؛ بسبب حاجته إلى تحسن لياقته البدنية، بعد تعرّضه للإصابة قبل الانضمام إلى صفوف برشلونة.

يذكر أن الشاب البرازيلي، صاحب الـ19 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في يناير 2024، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، مقابل 30 مليون يورو، وبشرط جزائي كبير يصل إلى 500 مليون يورو.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة.