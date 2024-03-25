الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وكيل فيتور روكي يحسم مصيره مع برشلونة

فيتور روكي
فيتور روكي

كشف أندريه كوري، وكيل أعمال النجم البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة، عن مصير اللاعب برفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل فيتور روكي عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

تصريحات وكيل فيتور روكي

ونشرت إذاعة "راديو كتالونيا" تصريحات أندريه كوري، قائلًا: "فيتور روكي في حالة جيدة للغاية، سواء بدنيًا أو ذهنيًا، وسعيد بتواجده في برشلونة".

وتابع: "لقد نجح في إظهار قدراته وإمكاناته الفنية المميزة مع برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق، وأكد أندريه أن كوري فيتور روكي لن يرحل عن برشلونة، حتى ولو على سبيل الإعارة".

 هناك العديد من الأندية ترغب في ضم روكي

وأضاف: "صفقة روكي مميزة، وهناك العديد من الأندية ترغب في ضمه، مقابل 50 مليون يورو، ولكن اللاعب يُفضّل البقاء في برشلونة".

وعن توقعاته لمستقبل روكي، اختتم كوري تصريحاته، قائلًا: "إذا بدأ في اللعب مع برشلونة في سن العشرين، فأعتقد أن سعره سيرتفع ليصبح 200 مليون يورو في السنوات المقبلة".

يذكر أن فيتور روكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في يناير 2024 الماضي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، مقابل 30 مليون يورو، وبشرط جزائي كبير يصل إلى 500 مليون يورو.

 

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موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.

روكي فيتور روكي برشلونة الدوري الاسباني الميركاتو الصيفي أندريه كوري

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