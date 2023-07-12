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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. برشلونة يضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي

فيتور روكي
فيتور روكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا اليوم الأربعاء، ضم البرازيلي فيتور روكي قادمًا من  أتلتيكو بارانينسي لمدة 7 سنوات.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ18 عامًا بعقد حتى عام 20،30 على أن ينضم لصفوف الفريق بداية من موسم 2024-2025 وبشرط جزائي كبير يصل إلى 500 مليون يورو.

وكشفت التقارير الصحفية أن الصفقة كلفت النادي الإسباني قرابة الـ 60 مليون يورو.

روكي يعد من أبرز المواهب البرازيلية في الوقت الحالي، وشارك مع بارانينسي في 66 لقاء وسجل 22 هدفًا.

وكان روكي لمع في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا وتمكن من حصد هداف البطولة برصيد 6 أهداف مع السامبا.

ويعد روكي ثالث صفقات برشلونة خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الألماني ألكاي جوندوجان، قادمًا في مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، وأنيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بلباو، في صفقة انتقال حر.

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