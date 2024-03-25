تونى كروس يلمح إلى رغبته فى تجديد عقده مع ريال مدريد

كشف النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، موقفه من تجديد عقده مع الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ34 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

توني كروس يتحدث عن مستقبله

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات توني كروس بشأن مستقبله، نقلًا عن التليفزيون الإسباني، قائلًا:"أحب هذا النادي كثيرًا، ولا توجد أي مشكلة مع ريال مدريد، العلاقة بيننا جيدة جدًا".

وأضاف:"بالتأكيد سنتحدث مع إدارة ريال مدريد مجددًا بشأن ملف تجديد عقدي، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وتابع:"نحن حاليًا في مرحلة اتخاذ القرار، ولكن جميع الأمور تسير بشكل جيد للغاية".

يأتي ذلك في ظل سياسة نادي ريال مدريد بتجديد عقود اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عامًا، لمدة موسم واحد عام بعد عام.

وبسؤاله عن احتمالية انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد، قال توني كروس:"لقد قال إنه لا يعرف وجهته المقبلة ولم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن، فكيف يمكنني أن أعرف؟".

وأكد:"نريد بالطبع أفضل اللاعبين في ريال مدريد، ومبابي أحد اللاعبين المميزين، ولكن ما يهم هو التتويج بالألقاب".

وواصل:"سيكون من الجيد انضمامه إلى ريال مدريد؛ لأننا فريق قوي بالفعل حاليًا".

واختتم توني كروس تصريحاته:"نأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير وحصد كافة الألقاب الممكنة".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.