مواعيد مباريات اليوم 15 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024، حيث تشهد الفترة الحالية توقف للمباريات في مختلف الدوريات حول العالم؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد مباريات اليوم 15 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة السويد ضد ألبانيا الودية، بالإضافة إلى مباراة شبيبة الساورة ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية والقنوات الناقلة

- مباراة تنزانيا ضد مونغوليا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة مدغشقر ضد رواندا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة إذربيجان ضد بلغاريا: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة قبرص ضد صربيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة الجبل الأسود ضد مقدونيا الشمالية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة السويد ضد ألبانيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة جزر القمر ضد أنجولا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة غينيا ضد برمودا: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة الرأس الأخضر ضد غينيا الإستوائية: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة بوليفيا ضد أندورا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

- مباراة السودان ضد غينيا غينيا بيساو: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

- مباراة شبيبة الساورة ضد مولودية الجزائر: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة الرياضية الجزائرية 1

- مباراة نادي بارادو ضد نجم بن عكنون: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة الرياضية الجزائرية 2

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يخوض فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية أمام منافسه سيمبا التنزاني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

على أن تُقام مباراة الإياب بينهما، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مواجهة نارية ضد مواطنه مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما ستُقام مباراة الإياب بينهما، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر

يلتقي منتخب مصر الأول، تحت قيادة المدرب حسام حسن، نظيره كرواتيا وديًا في نهائي كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلتقي منتخب تونس بنظيره نيوزيلندا، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية.

وتستضيف مصر الدورة الودية، بمشاركة منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بدلًا من دولة الإمارات لمطالعة التفاصيل من هنا.