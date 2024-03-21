الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

في غياب رونالدو.. البرتغال تهزم السويد بخماسية وديًا

رافائيل لياو
رافائيل لياو

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويدي في مباراة ودية ضمن منافسات فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوم، بقرار من الجهاز الفني لمنتخب البرتغال، ومن المقرر أن ينضم للمعسكر غدًا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب البرتغال بثلاثة أهداف دون رد.

وفرض منتخب البرتغال سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وسجل رافائيل لياو هدف التقدم لمنتخب البرتغال في الدقيقة 24 بصناعة بيرناردو سيلفا.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي البرتغال لتسجيل الهدف الثاني.

وأضاف ماتياس نونيز الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 33 بصناعة بيرناردو سيلفا.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث من منتخب البرتغال في الدقيقة 45.

وسدد لاعبو منتخب البرتغال 4 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لمنتخب السويد وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو منتخب البرتغال على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح منتخب السويد.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب البرتغال على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا.

وأضاف بروما الهدف الرابع لمنتخب البرتغال في الدقيقة 57.

وسجل فيكتور جيوكيرس هدف منتخب السويد الأول في الدقيقة 59.

وأضاف جونكالو راموس الهدف الخامس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 62.

وسجل جوستاف نيلسون هدف منتخب السويد الثاني في الدقيقة 90.

إجمالًا، سدد لاعبو منتخب البرتغال 10 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل 5 تسديدات من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض دفاع البرتغال تسديدتين.

واستحوذ لاعبو منتخب البرتغال على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 56% مقابل 44% لصالح منتخب السويد.

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