"كاف" يرفض استئناف اتحاد العاصمة بشأن أزمته مع نهضة بركان

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب استئناف فريق اتحاد العاصمة الجزائري بشأن أزمته مع نهضة بركان المغربي.

بيان لجنة استئناف "كاف" بشأن طلب اتحاد العاصمة

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض الاستئناف المُقدم من اتحاد العاصمة، وتأييد قرار لجنة تنظيم مسابقات الأندية.

كذلك قررت لجنة استئناف "كاف"، رفض جميع الطلبات والمرافعات الأخرى.

وبناءً عليه، من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ناديي نهضة بركان واتحاد الجزائر على ملعب "البلدي ببركان"، غدًا الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

تفاصيل أزمة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية

وكانت أزمة قد نشبت بين ناديي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، على خلفية منع السلطات الجزائرية دخول قمصان الفريق المغربي، التي تحمل خريطة المملكة المغربية (التي تتضمن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها).

وطالب «كاف» بالإفراج عن قمصان الفريق المغربي، الأمر الذي رفضته السلطات الجزائرية، ليرفض نهضة بركان خوض المباراة أمام اتحاد العاصمة، على استاد "5 يوليو" بالجزائر، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والبقاء في غرفة تغيير الملابس، ليُقرر طاقم التحكيم إلغاء المباراة.

3 قرارات من "كاف" بشأن أزمة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

وبناءً عليه، أعلن "كاف" سابقًا، معاقبة فريق اتحاد العاصمة واعتباره خاسرًا لقاء الذهاب بنتيجة (3-0). لمطالعة باقي القرارات من هنا.

ليلجأ فريق اتحاد العاصمة إلى التقدم بطلب استئناف ضد قرار لجنة تنظيم مسابقات الأندية بالكاف وإدارة نظام تراخيص الأندية، بشأن القرارات التي تم إصدارها.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد، سيشهد أيضًا مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب ستاد القاهرة.