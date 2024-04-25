الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"كاف" يصدر 3 قرارات بشأن أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

كاف
كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقفه النهائي بشأن أزمة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت أزمة قد نشبت بين ناديي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، على خلفية منع السلطات الجزائرية دخول قمصان الفريق المغربي، والتي تحمل خريطة المملكة المغربية (التي تتضمن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها).

وطالب «كاف» بالإفراج عن قمصان الفريق المغربي، الأمر الذي رفضته السلطات الجزائرية، ليرفض نهضة بركان خوض المباراة أمام اتحاد العاصمة، على استاد "5 يوليو" بالجزائر، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والبقاء في غرفة تغيير الملابس، ليُقرر طاقم التحكيم إلغاء المباراة.

3 قرارات رسمية من الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن اتخاذه 3 قرارات رسمية بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، وذلك على النحو التالي:

1- معاقبة فريق اتحاد العاصمة واعتباره خاسرًا لقاء الذهاب بنتيجة (3-0).

2- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي لفرض عقوبات إضافية محتملة.

3- ستقام مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد الجزائر على ملعب "البلدي لبركان" يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

خطاب كاف

 

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الاتحاد المغربي ينشر قرارات "كاف" بشأن أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة

وهي القرارات التي نشرها الاتحاد المغربي لكرة القدم في وقت سابق، مؤكدًا أنه تلقى نسخة من قرار لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي بشأن المباراة.

يذكر أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد رفضت في وقت سابق، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري للعبة، ضد قرار لجنة الأندية بـ“كاف”، الذي يقضى بالإفراج عن قمصان نهضة بركان.

تلاها موقف لجنة المسابقات بتحويل القضية بين الناديين إلى لجنة الانضباط لبحث المزيد من العقوبات، والتي استقرت على الإبقاء على موعد مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على ملعب "البلدي لبركان" في المغرب.

جدير بالذكر أن يوم الأحد المقبل، سيشهد أيضًا مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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