بطل الدوري الإنجليزي 2024.. مَن الأقرب لحسم اللقب بعد إخفاق ليفربول؟

يشهد الموسم الحالي 2023-2024 صراعًا قويًا بين ثلاث أندية، ليفربول، أرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتلقى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، هزيمة مفاجئة وقاسية أمام إيفرتون بهدفين نظيفين، في "ديربي الميرسيسايد" الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبعد الهزيمة، يتواجد ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 77 نقطة.

صراع حسم لقب الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نرصد لكم مشوار ناديي أرسنال ومانشستر سيتي في ظل صراعهما على التتويج بلقب البريميرليج، وذلك على النحو التالي:

إخفاق ليفربول أمام إيفرتون، جعل أحلامه تتبخر بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ليشتغل الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي، خاصة في حال فوزهما بكافة المباريات المقبلة.

"مَن الأقرب لحسم الدوري الإنجليزي؟" هو السؤال الأكثر ترددًا في الوقت الحالي، بعدما تضاءلت فرص ليفربول في حصد اللقب هذا الموسم.

وللإجابة عن هذا السؤال، سنرصد المباريات المقبلة المرتقبة لناديي أرسنال ومانشستر سيتي، حيث ستكون البداية مع الفريق السماوي الذي ينتظر خوض مواجهة مرتقبة أمام برايتون، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، من خلال الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل الوصول إلى النقطة 76 وخطف وصافة الدوري، ويواصل مطاردة أرسنال على لقب البريميرليج.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، فإن مانشستر سيتي سيتساوى مع ليفربول برصيد 74 نقطة، ليمنحا دفعة أمل لأرسنال المتصدر حاليًا بالاقتراب من حسم المسابقة لصالحه.

وفي مشوار الناديين، فإن مانشستر سيتي تنتظره مواجهة نارية أمام توتنهام هوتسبير، ولكن فريق أرسنال سيكون أمامه ثلاث مواجهات قوية أمام أندية توتنهام، مانشستر يونايتد وإيفرتون، الذين قد يعرقلوا طريقه نحو التتويج بلقب البريميرليج.

مباريات مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

- مباراة نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي: يوم 28 أبريل.

- مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون: يوم 4 مايو.

- مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي: يوم 11 مايو.

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي: يوم 14 مايو.

- مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد: يوم 19 مايو.

مباريات أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد أرسنال: يوم 28 أبريل.

- مباراة أرسنال ضد بورنموث: يوم 4 مايو.

- مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال: يوم 12 مايو.

- مباراة أرسنال ضد إيفرتون: يوم 19 مايو.