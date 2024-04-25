رحيل إمام عاشور عن الأهلى.. عروض مغرية وقرار نهائى من إدارة الأحمر

كشف الإعلامي محمد الليثى، عن حقيقة رحيل إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2024.

الأهلي يرفض التفريط في خدمات إمام عاشور

وقال "الليثي"، خلال تقديمه برنامج "10 و10" عبر إذاعة أون "تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7، إن "فكرة الاستغناء عن إمام عاشور، غير واردة مطلقًا لدى مسئولي القلعة الحمراء".

وأضاف "اللاعب من أعمدة الفريق الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الإغراءات المالية، والأهلي أبلغ إمام بغلق ملف رحيله عن الفريق نهائيًا".

عروض من أندية سعودية

وأشار إلى أن أحد وكلاء اللاعبين المصريين توصل مع مسئولي الأهلي، بشأن رغبة أكثر من نادٍ بالسعودية بجانب نادٍ قطري، في الحصول على خدمات إمام عاشور، لافتًا إلى أن "العروض ليست رسمية لكنها جادة للغاية وبمقابل مالي يبدأ من 5 ملايين دولار، وقد يصل إلى 8 ملايين دولار، حال موافقة الأهلي على التفاوض الرسمي".

ونوه بأن "الأهلي يرغب من الاستفادة من قدرات إمام عاشور لعدة مواسم مقبلة، بعد ضمه الصيف الماضي، فليس من المعقول أن يقرر الأحمر الاستغناء عن اللاعب بعد موسم واحد فقط"، مشيرًا إلى أن "المارد الأحمر، يعلم جيدًا قيمة وإمكانيات إمام عاشور المهارية الفنية والفريدة، لذلك اللاعب متفهم لوجهة نظر الأهلي بخصوص رغبته في تجربة الاحتراف الخارجي مجددًا".

واختتم: "إمام عاشور مستمر مع الأهلي لأكثر من موسم قادم".

وارتبط اسم إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي الحالي، بالانتقال للدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقي العديد من الإغراءات المالية من جانب أندية الدوري السعودي مؤخرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي الحالي والزمالك السابق، قد انضم للمارد الأحمر الصيف الماضي قادمًا من تجربة احترافية قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم.