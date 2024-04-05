الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إمام عاشور لـ"ع المسرح": لم أفكر بنسبة 1% بشأن انضمامى للأهلى

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن أسباب عدم عودته لصفوف الزمالك عقب قرار رحيله من ميتلاند الدنماركي.

العودة للأهلي 

وقال إمام عاشور، خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه "عندما قررت العودة من أوروبا كان الزمالك الأولوية بالنسبة لي، لكني لم أجد التقدير المناسب".

فرحة الانضمام للأهلي 

وأكد اللاعب إمام عاشور: "تحدثت مع مسئولي الزمالك من أجل العودة ولكنهم تجاهلوا اتصالاتي وعندما حاولوا التحدث معي مجددا كنت أتممت اتفاقي مع الأهلي".

وتابع: "لم أفكر بنسبة 1% عندما تلقيت اتصالا من أمير توفيق بشأن الانضمام للأهلي".

إمام عاشور الحياة منى عبد االوهاب قناة الحياة

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إمام عاشور لـ"ع المسرح": لم أفكر بنسبة 1% بشأن انضمامى للأهلى

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