الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إمام عاشور لـ"ع المسرح": "رضا عبدالعال هجاص ودا المعروف عنه"

إمام عاشور
إمام عاشور

حرص اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال استضافته في برنامج “ع المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، قول رأيه بشكل صريح عن الكابتن رضا عبد العال.

هجوم عى رضا عبد العال 

شن اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، هجوما حادًا على الكابتن رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، قائلًا: "رضا عبدالعال هجاص لو هو أكبر مني في السن وبحبه، وفي كلام بيقولوا ميصحش".

وتابع إمام عاشور: "مينفعش يطلع يقوله على لاعيبة كبار بالشكل ده وهو هجاص ودي حاجة معروفة عنه".

احتراف إمام عاشور 

وكان إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت خلال شهر مارس الماضي بمشاركة أربعة منتخبات على رأسها مصر، بالإضافة إلى كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وأعلن النادي الأهلي، غياب إمام عاشور عن المشاركة مع الفريق لمدة لا تقل عن شهرين، بعد الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

رضا عبد العال إمام عاشور الحياة ع المسرح برنامج ع المسرح

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