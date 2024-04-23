الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعاون السعودى ينفى الاهتمام بضم زيزو وإمام عاشور

زيزو وإمام
زيزو وإمام

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، حقيقة رغبة نادي التعاون السعودي في التعاقد مع ثنائي الأهلي والزمالك إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

 

قالت صحيفة الرياضية السعودية، من خلال مصدر رسمي في نادي التعاون، أكد عدم رغبتهم التعاقد مع الثنائي الدولي المصري إمام عاشو وزيزو الموسم المقبل.


وتناقلت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، مفاوضات نادي التعاون مع الثنائي المصري الدولي لضمهما إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.


وأضاف المصدر ذاته أن النادي القصيمي ليس لديه نية بالتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم لا يعلمون أسباب تداول اسم النادي في مصر عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب.


وختم المصدر، الموسم لم ينتهِ بعد، ومتبقٍ سبعة مواجهات تعد مهمة لنا، وننافس على مراكز متقدمة، وسندخل فيها كمباريات الكؤوس، ونتمنى منكم دعمنا.


ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، بعدما جمع 48 نقطة من 28 جولة.

زيزو إمام عاشور الاهلى التعاون التعاون السعودي

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