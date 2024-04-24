جوارديولا يعلن غياب هالاند عن مواجهة برايتون للإصابة

يغيب مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند عن مواجهة مضيفه برايتون، الخميس، في المرحلة التاسعة والعشرين المؤجلة من الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وغاب هالاند عن فوز فريقه على تشيلسي 1-0 السبت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي الكأس بسبب إصابةٍ عضليّة تعرّض لها خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز الأخير 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي وتأهّله.

ويتصدّر هالاند ترتيب هدّافي الدوري مشاركةً مع كول بالمر مهاجم تشلسي بـ 20 هدفًا.

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب إلى تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر 77 نقطة إلى نقطةٍ واحدة في حال فوزه على برايتون، علمًا أن له مباراة ناقصة أيضًا.

وأكّد الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي أن إصابة هالاند ليست خطيرة ويُمكن أن يعود قبل مواجهة نوتنجهام فوريست الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وتلقى لاعب الوسط فيل فودن وقلب الدفاع جون ستونز الضوء الأخضر لمواجهة برايتون بعد مخاوف تتعلق بلياقتهما البدنية.

قال المدرب للصحفيين الأربعاء "إرلينج ليس جاهزًا لمباراة الغد، اللاعبان الآخران جاهزان".

وتابع "أعلم أنها ليست مشكلة كبيرة، لكن ليس من المسموح له أن يلعب هذه المباراة".