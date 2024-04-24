الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"برشلونة" يحسم موقفه بشأن مستقبل لامين يامال ردًا على اهتمام "باريس" باللاعب

لامين يامال
لامين يامال

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي بشأن مستقبل لاعبه الشاب لامين يامال خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح لامين يامال في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، بعدما توهج بشكل كبير مع برشلونة خلال المباريات الماضية.

 

باريس سان جيرمان يرغب في ضم لامين يامال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب لويس إنريكي، يرغب في التعاقد مع لامين يامال في الصيف المقبل، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان أبدت استعدادها بدفع 200 مليون يورو للحصول على خدمات لامين يامال في الصيف.

ويريد مسئولو باريس سان جيرمان استغلال الأزمة المادية التي يُعاني منها برشلونة، من أجل الضغط على إدارة النادي والتعاقد مع لامين يامال.

ويجيد لامين يامال اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز الجناح الأيسر.

 

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برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن مستقبل لامين يامال

من جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة ترفض الاستغناء عن خدمات لامين يامال، بجانب رغبة اللاعب نفسه بالبقاء في الفريق الكتالوني.

ويمتلك لامين يامال، صاحب الـ16 عامًا، شرطًا جزائيًا مع برشلونة يبلغ قيمته مليار يورو.

وبالتالي، فإن باريس سان جيرمان سيتوجب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في حال أراد التعاقد مع لامين يامال.

ويهدف برشلونة إلى تطوير اللاعبين الشباب مثل لامين يامال، باو كوبارسي، هيكتور فورت وفيرمين لوبيز؛ نظرًا لأنهم مستقبل النادي والكرة الإسبانية.

وشارك لامين يامال في 39 مباراة بقميص فريق برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني لامين يامال رفقة برشلونة في 30 يونيو 2026.

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