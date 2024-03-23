لابورتا: رفضنا عرضًا بـ200 مليون يورو لضم لامين يامال

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن تلقي النادي عرضًا لضم لامين يامال، لاعب وسط الفريق، ومجموعة من نجوم الفريق.

ويلعب لامين يامال ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2023.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تلقينا عروضًا مجنونة لضم لامين يامال وأحدها كانت قيمته 200 مليون يورو ورفضناها بالطبع".

ولعب يامال 39 مباراة بقميص فريق برشلونة خلال الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.



وأضاف لابورتا: "نحن نثق بلامين ولا نريد أن نبيعه في الوقت الحالي".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني، الليجا، برصيد 64 نقطة.



وأردف لابورتا: "تلقينا عروضًا أيضًا لـ بالدي، وفيرمين لوبيز، وبيدري، وفرانكي دي يونج، وأراوخو وجافي، ولا نريد أن نبيع نجوم الفريق".



لامين يامال من ناشئي نادي برشلونة، وانتقل من فريق الشباب لفريق تحت 16 عامًا في صيف 2021، ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2022 قبل أن ينتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2023.

وينتهي عقد لامين يامال مع فريق برشلونة بحلول 30 يونيو 2026.



ولعب لامين يامال للمنتخب الإسباني في مراحل الناشئين بين فريق تحت 15 و16 و17 و19 عامًا قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب الأول في 8 سبتمبر 2023، وكانت أولى مبارياته ضد منتخب جورجيا وسجل هدفًا في انتصار إسبانيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

ومنذ ذلك الحين، شارك لامين يامال في 5 مباريات بقميص المنتخب الإسباني الأول بواقع 223 دقيقة وسجل هدفين، بجانب 12 هدفًا مع منتخبات الشباب.

ويجيد لامين يامال اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز الجناح الأيسر.

