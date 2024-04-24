أغرب 3 وقائع "سحر أسود" للأهلى فى 117 سنة

يحتفل نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل، بمرور 117 سنة على تأسيسه، على يد "عمر لطفي بك"، ليسطع نجم الأهلي عاليًا منذ إنشائه عام 1907.

ونجح نادي الأهلي طوال هذه السنوات في تحقيق العديد من البطولات سواء محليًا أو إفريقيًا، ليحمل لقب "نادي القرن" عن استحقاق.

ورغم نجاحات الأهلي وتوهجه، طارده العديد من وقائع “السحر الأسود”، التي تُعد بمثابة "آفة" للكرة الإفريقية.

أغرب 3 وقائع «سحر أسود» للأهلى

ويعتقد بعض الفِرق الإفريقية أن «السحر» قادر على جلب الانتصارات، وهو ما عانى منه نادي الأهلي في بعض مبارياته أمام الأندية الأخرى، والتي نرصدها لكم على النحو التالي:

1- محمود الخطيب والحجاب الغانى

التقى فريق الأهلي نظيره أشانتى كوتوكو الغاني في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 1982-1983، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-1 ذهابًا وإيابًا.

هذه المباراة شهدت واقعة «سحر أسود» من قِبل الفريق الغاني، الذي صمم "حجابًا" يحوى سحرًا من أجل الفوز على الأهلي وإيقاف خطورة اللاعبين.

ولكن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي حاليًا، نجح وقتها في فك النحس وإبطال مفعول السحر، بعدما سجل التعادل في مرمى أشانتى كوتوكو في مباراة الإياب، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

2- سحر حارس يانج أفريكانز التنزانى

في عام 2012، التقى فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، على استاد "المكس" بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة حالة من الجدل، بعدما رصدت الكاميرات قيام حارس مرمى فريق يانج أفريكانز التنزاني بوضع مادة سائلة مجهولة على خط مرماه.

ولكن نجح سيد معوض في تسجيل هدف الأهلي الوحيد، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر.

3- 3 زلطات فى الملعب المالى

في النسخة ذاتها من عام 2012، التقى فريق الأهلي نظيره الملعب المالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة واقعة «سحر أسود» أيضًا، بعدما قام حارس الملعب المالي بوضع "ثلاث زلطات" على خط المرمى، في محاولة للانتصار على الأهلي أثناء دخوله لملعب المباراة بين الشوطين.

ولكن في النهاية نجح فريق الأهلي الأول في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1.