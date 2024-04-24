4 أرقام تنتظر محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي الدوري الإنجليزي

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، والذي سيُقام على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام إيفرتون؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام إيفرتون وما ينتظره في مباراة الديربي، وذلك على النحو التالي:

- سيخوض محمد صلاح المباراة رقم 11 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

- وخاض محمد صلاح 10 مباريات أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وجميعهم بقميص ليفربول.

- نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق خمس انتصارات، وأربع تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 7 أهداف، وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام إيفرتون؟

1- يريد صلاح تقديم تمريرة واحدة حاسمة على الأقل أمام إيفرتون في حال مشاركته، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية.

2- يحتاج محمد صلاح صناعة هدفين، ليصل إلى 71 هدفًا صنعها في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

3- يأمل محمد صلاح لمواصلة هز شباك إيفرتون ورفعه رصيده أمامهم للوصول إلى الهدف الثامن.

4- يسعى صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف، للاستمرار في صراع هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، خلف كلًا من النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكول بالمر، لاعب تشيلسي، المتصدران برصيد 20 هدفًا، والإنجليزي أولي واتكينز، نجم أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 19 هدفًا.

ترتيب ليفربول إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 77 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.