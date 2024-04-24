الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خليفة كلوب.. ليفربول في مفاوضات متقدمة مع مدرب فينورد

كلوب
كلوب

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، مستجدات مفاوضات ليفربول الإنجليزي مع المدرب الهولندي آرني سلوت المرشح لقيادة الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب.

وأكدت التقارير أمس، أن اسم مدرب فينورد الهولندي دخل بقوة في الساعات الأخيرة بعد انهيار المفاوضات مع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لسبتورنج لشبونة الذي بدأ يبتعد عن الحسابات بسبب مغالاته في راتبه.

وقال رومانو اليوم عبر حسابه بمصنة “x"، أن المحادثات الأولية بين ليفربول وآرني سلوت إيجابية، ولا يوجد شرط جزائي في عقده، بينما سيطلب فينورد رسومًا مقابل فسخ العقد.

سلوت مدرب لفينورد منذ 2021 وقادهم في 146 لقاء فاز في 94 لقاء وتعادل في 45 وخسر 33 لقاء.

وقاد سلوت فينورد للتتويج ببطولة الدوري الهولندي الموسم الماضي؛ بجانب التتويج بكأس هولندا الموسم الحالي، وكان وصيف بطولة المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

رومانو ليفربول آرني سلوت فينورد كلوب

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