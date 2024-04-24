الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

«كاف» يعتبر اتحاد العاصمة خاسرا أمام نهضة بركان.. ويبقي على مواجهة الإياب

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

قررت لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتبار فريق اتحاد العاصمة الجزائري، خاسرا أمام نهضة بركان المغربي، عقب إلغاء المباراة التي كان من المقرر أن تجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانعقدت لجنة مسابقات الأندية بـ «كاف» مؤخرا لدراسة الأحداث التي صاحبت مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، والتي كانت ستقام يوم الأحد الماضي على ستاد 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

واتخدت اللجنة قرارها باعتبار اتحاد العاصمة، خاسرا بنتيجة 3-0، مع الإبقاء على موعد مباراة الإياب بين الفريقين قائما، والمحدد لها يوم 28 أبريل المقبل في الملعب البلدي ببركان.

وكانت أزمة قد نشبت بين ناديي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، قد على خلفية منع السلطات الجزائرية دخول قمصان الفريق المغربي، والتي تحمل خريطة المملكة المغربية (التي تتضمن منطقة الصحراء المغربية المتنازع عليها).

وطالب «كاف» بالإفراج عن قمصان الفريق المغربي، الأمر الذي رفضته السلطات المغربية، ليرفض نهضة بركان، خوض المباراة أمام اتحاد العاصمة، ليقرر طاقم التحكيم إلغاء المباراة.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد رفضت في وقت سابق، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري للعبة، ضد قرار لجنة الأندية بـ “كاف”، الذي يقضى بالإفراج عن قمصان نهضة بركان.

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