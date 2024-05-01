باريس سان جيرمان يتحدى دورتموند في قمة دوري أبطال أوروبا

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

باريس سان جيرمان يتحدى دورتموند في دوري الأبطال

ويسعى فريق باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل وضع قدمًا في المباراة النهائية بشكل مبكر وتحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل خوض لقاء الإياب على ملعب "حديقة الأمراء".

في المقابل، يرغب فريق بروسيا دورتموند في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين ناديي باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان وجها لوجه مرتين سابقتين في مرحلة المجموعات.

حكم مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلور" حكمًا لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

مشوار باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري الأبطال

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق ريمونتادا قوية وتغلّب على برشلونة الإسباني بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق بروسيا دورتموند بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة