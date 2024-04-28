هافيرتز يقود هجوم أرسنال أمام توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره أرسنال في ديربي شمال لندن، على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز.

البدلاء

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيور - جورجينيو - فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتُذاع مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متفوقًا على كلًا من مانشستر سيتي وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 76 و75 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.