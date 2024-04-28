الأحد 28 أبريل 2024
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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني، على إستاد "بابا يارا" بمدينة كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك ودريمز الغاني.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - زياد كمال – أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا.

في خط الهجوم: سيف الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية 

من المقرر إذاعة مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 6

حكم مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

يتولى الحكم التشادي “الحاجي أليو محمد” مهمة إدارة مباراة الزمالك ودريمز، وبعاونه كلًا من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان، ومعهم الموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى الموريتاني دحان بيدة حكم فيديو، والموريشيوسي أحمد امتياز هيرال مساعد حكم فيديو.

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