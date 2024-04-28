عاجل| مفاجآت فى تقسيمة الزمالك الأخيرة قبل موقعة دريمز فى الكونفيدرالية

ينوي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك إجراء تغييرات على تشكيل الزمالك أمام دريمز، وشهدت التقسيمة الأخيرة للفريق بالأمس مفاجآت في التشكيل، لكن الحسم سيكون في المحاضرة اليوم.

التشكيل الأساسي في التقسيمة بالأمس ضم كلًا من:

محمد عواد وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وزياد كمال وأحمد زيزو ومصطفى شلبي وسامسون وسيف الجزيري.

جوميز سيحسم تشكيل الفريق في المحاضرة الأخيرة للفريق اليوم بعد وجبة الغداء والإعلان عن التشكيل الأساسي للفريق.

وبحسب مصدر داخل الفريق فإن أحمد حمدي ومحمد شحاتة لم يشاركا مع الفريق الأساسي في التقسيمة بالأمس، وهو ما كان مفاجأة كبيرة خاصة أحمد حمدي، الذي يعتبر من العناصر الأساسية للفريق في المباريات الأخيرة.

كما أن مشاركة زياد كمال في التقسيمة الأساسية كانت مفاجأة خاصة وأنه بعيد عن المشاركة مع الفريق منذ فترة طويلة.

تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية الغانية

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مصيرية أمام دريمز الغانى اليوم الأحد بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك المباراة المرتقبة بذكريات سيئة بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات لعبها في غانا واكتفى بالتعادل مع كوتوكو عام 1993 وأربع هزائم أمام كوتوكو وجولد فيلدز وهارتس أوف أوك وتشيلسي أعوام 1987 و1997 و2001 و2012 لكن كل هذه الأرقام لا تعني شيئًا، خاصة أن كل لاعبي الجيل الحالي من الزمالك لم يلعبوا من قبل في غانا.

وتعادل الزمالك سلبيًا فى مباراة الذهاب التى جمعته بدريمز الغانى فى نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية يوم الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، لذلك يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي للمرور للمباراة النهائية بالبطولة الإفريقية.