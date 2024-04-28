الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| مفاجآت فى تقسيمة الزمالك الأخيرة قبل موقعة دريمز فى الكونفيدرالية

جوميز
جوميز

ينوي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك إجراء تغييرات على تشكيل الزمالك أمام دريمز، وشهدت التقسيمة الأخيرة للفريق بالأمس مفاجآت في التشكيل، لكن الحسم سيكون في المحاضرة اليوم.

التشكيل الأساسي في التقسيمة بالأمس ضم كلًا من:

محمد عواد وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح ودونجا وزياد كمال وأحمد زيزو ومصطفى شلبي وسامسون وسيف الجزيري.

جوميز سيحسم تشكيل الفريق في المحاضرة الأخيرة للفريق اليوم بعد وجبة الغداء والإعلان عن التشكيل الأساسي للفريق.

وبحسب مصدر داخل الفريق فإن أحمد حمدي ومحمد شحاتة لم يشاركا مع الفريق الأساسي في التقسيمة بالأمس، وهو ما كان مفاجأة كبيرة خاصة أحمد حمدي، الذي يعتبر من العناصر الأساسية للفريق في المباريات الأخيرة.

كما أن مشاركة زياد كمال في التقسيمة الأساسية كانت مفاجأة خاصة وأنه بعيد عن المشاركة مع الفريق منذ فترة طويلة.

تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية الغانية 

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مصيرية أمام دريمز الغانى اليوم الأحد بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك المباراة المرتقبة بذكريات سيئة بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات لعبها في غانا واكتفى بالتعادل مع كوتوكو عام 1993 وأربع هزائم أمام كوتوكو وجولد فيلدز وهارتس أوف أوك وتشيلسي أعوام 1987 و1997 و2001 و2012 لكن كل هذه الأرقام لا تعني شيئًا، خاصة أن كل لاعبي الجيل الحالي من الزمالك لم يلعبوا من قبل في غانا.

وتعادل الزمالك سلبيًا فى مباراة الذهاب التى جمعته بدريمز الغانى فى نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية يوم الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، لذلك يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي للمرور للمباراة النهائية بالبطولة الإفريقية.

تشكيل الزمالك أمام دريمز البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك تاريخ مواجهات الزمالك مع الاندية الغانية مباراة الزمالك ودريمز الغانى بالكونفدرالية جوميز الكونفدرالية نصف نهائى الكونفدرالية

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة