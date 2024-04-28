قبل مواجهة اليوم.. نجوم فى «دريمز» يشكلون الخطر الأكبر على الزمالك

مواجهة مرتقبة سيخوضها الزمالك، عندما يواجه مضيفه دريمز الغاني، في السابعة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على استاد بابا يارا بمدينة كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بالقاهرة، يوم الأحد الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويطمح الزمالك، لتحقيق الفوز من أجل العبور إلى الدور النهائي، والاقتراب خطوة نحو حصد اللقب الثاني لكأس الكونفيدرالية.

بينما يأمل الفريق الغاني، في خطف الانتصار، من أجل السير على طريق تحقيق اللقب القاري الأول في تاريخه.

نجوم «دريمز» الذي سيشكلون الأخطر الأكبر على الزمالك

يمتلك فريق دريمز العديد من النجوم الصاعدين والشباب الذي سيكون بإمكانهم تهديد مرمى الزمالك في مباراة اليوم، إلى جانب بعض اللاعبين أصحاب الخبرات.

سيعول المدرب عبدالكريم زيتو على خبرات المهاجم جون أنتوي، لهز شباك الزمالك.

ويمتلك أنتوي– البالغ من العمر 31 عامًا– دراية كبيرة بكرة القدم المصرية، حيث خاض من قبل تجارب احترافية في الدوري المصري، مع أندية الإسماعيلي، والأهلي، ومصر للمقاصة، وبيراميدز، وطلائع الجيش.

وسجل أنتوي ستة أهداف مع فريقه دريمز، خلال مشوار الفريق بالنسخة الحالية لكأس الكونفيدرالية، من بينها هدفان في شباك الملعب المالي، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز الفريق الغاني، بهدفين مقابل هدف.

كما سيعول الفريق على جهود مهاجمه أجينيم بواتنج منساه، الذي سجل 10 أهداف لفريقه خلال الموسم الحالي (بواقع 7 أهداف في الدوري الغاني، و3 أهداف في كأس الكونفيدرالية).

وسيكون صانع الألعاب الشاب عبدالعزيز عيسى، أحد أبرز العناصر في صفوف دريمز في لقاء اليوم أمام الزمالك.

عبدالعزيز عيسى– البالغ من العمر 18 عامًا– سجل مع دريمز 11 هدفًا خلال الموسم الحالي (بواقع 7 أهداف في الدوري الغاني و4 أهداف في كأس الكونفيدرالية).

ويتصدر عيسى قائمة هدافي دريمز في الدوري الغاني، رفقة زميله أجينيم بواتنج برصيد 7 أهداف لكل منهما.

كما سيعول عبدالكريم زيتو على جهود وقدرات الجناحين، ديريك أجيي، وسليمانا سوهويني، إلى جانب ثنائي الوسط المدافع إيمانويل أجيي، جودفري أتواهيني.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي دريمز الغاني، 22.3 عام، بينما تبلغ القيمة التسويقية لدريمز مليون و450 ألف دولار.

