"زيزو" يتفوق على دريمز الغانى مرتين تسويقيًا قبل موقعة الكونفدرالية (إنفوجراف)

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغانى، على إستاد "بابا يارا" في مدينة كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك ودريمز الغاني.

أحمد سيد زيزو يتفوق على دريمز الغاني مرتين تسويقيًا

ويتفوق فريق الزمالك على دريمز الغاني من ناحية القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمته 17.40 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة النادي الغاني 1.45 مليون يورو فقط.

ولكن بالنظر إلى الأرقام، فإن أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، يتفوق أيضًا على نادي دريمز الغاني، حيث تبلغ قيمته التسويقية 4.50 مليون يورو.

وبهذا الصدد، نستعرض لكم القيمة التسويقية لناديى الزمالك ودريمز الغاني واللاعبين، وذلك على النحو التالى:

القيمة التسويقية لناديى الزمالك ودريمز الغاني واللاعبين

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6

حكم مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية

يُدير مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، الحكم التشادي الحاجي أليو محمد، ويعاونه كلًا من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان، ومعهم الموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى الموريتاني دحان بيدة حكم فيديو، والموريشيوسي أحمد امتياز هيرال مساعد حكم فيديو.