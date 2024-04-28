الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل انتهت جميع حظوظ ليفربول فى التتويج بلقب الدورى الإنجليزى؟

ليفربول
ليفربول

"مصيرنا ليس بأيدينا" هكذا عبّر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على وقوعه في فخ التعادل مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وبالفعل أصبحت حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي أكثر تعقيدًا بعد تعادله بنتيجة 2- 2 مع وست هام، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من البريميرليج.

هل محمد صلاح سبب انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ليفربول كان مُرشحًا للتتويج بأربعة ألقاب في آخر موسم للمدرب يورجن كلوب، قبل رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم.

ولكن قدّم ليفربول أداءً مخيبًا للآمال، حيث خاض 6 مباريات في شهر أبريل، حقق انتصارين، وتعادلين وكذلك هزيمتان، ليفقد 8 نقاط كاملة كانت من الممكن أن تمنحه لقب الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع ناديي أرسنال ومانشستر سيتي.

أرجع البعض أن أحد أسباب انهيار ليفربول كان غياب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق؛ بسبب الإصابات التي عانى منها وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

أما الأسباب الأخرى كانت متمثلة في التشكيك في بعض اللاعبين وإلقاء اللوم عليهم، في حين أكد المدرب يورجن كلوب أن الفريق يُعاني من إجهاد بدني وذهني ونفسي أيضًا. 

ولكن في النهاية، وجد محمد صلاح نفسه في دائرة الانتقادات الأكبر، كما لو كان وحده يتحمل أسباب النتائج الهزيلة للفريق مؤخرًا.

وفي مفاجأة للجميع، رصدت عدسات الكاميرات "مشادة كلامية" بين محمد صلاح ويورجن كلوب، وصلت لحد الإيماءات بالأيدي، وذلك أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام.

وعقب اللقاء، ألمح محمد صلاح أنه إذا تحدث سيشعل النيران في لحظتها، ليتأكد الجميع أن هناك أزمة كبرى داخل غرفة خلع الملابس، وربط ما حدث بتراجع أداء ليفربول وانهياره في مرحلة الحسم من الموسم. لمطالعة التفاصيل من هنا.

Salah & Klopp BUST-UP in Hammers draw, linked right-back IN ATTENDANCE - Liverpool FC news recap - Anfield Watch
محمد صلاح ويورجن كلوب

 

هل انتهت حظوظ ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي؟

ورغم هذه الأزمات وحظوظ ليفربول الضعيفة، ولكنها ليست مستحيلة في حال فوزه في مبارياته الثلاث المتبقية، أمام توتنهام هوتسبير، أستون فيلا وولفرهامبتون، للوصول إلى النقطة 84.

كذلك يحتاج ليفربول إلى أن يخسر أرسنال 6 نقاط على الأقل من مبارياته الأربع المتبقية، أمام توتنهام، بورنموث، مانشستر يونايتد وإيفرتون؛ نظرًا لأن الجانرز في حال فوزه في جميع المباريات، فإنه سيصل إلى النقطة 89.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، أن يخسر 7 أو 8 نقاط على الأقل من مبارياته الخمس المتبقية، أمام نوتينجهام فورست، وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام ووست هام يونايتد؛ لأنه في حال فوز الفريق السماوي في جميع المباريات سيصل إلى النقطة 91، ومن ثم سيتوّج باللقب للموسم الرابع على التوالي.

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ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، بعد خوض 35 جولة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 76 نقطة، بعد خوض 33 جولة حتى الآن، وتنتظره مواجهة نوتينجهام فورست.

بينما يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، وتنتظره قمة نارية أمام توتنهام في ديربي شمال لندن.

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