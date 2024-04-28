الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي للمرة 12

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تُوج نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، رسميًا ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الثانية عشرة في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وظفر باريس باللقب بعد خسارة ملاحقه موناكو أمام أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

وكان بإمكان باريس سان جيرمان حسم اللقب لصالحه أمس السبت، لكنه تعادل أمام ضيفه لو هافر بثلاثة أهادف لمثلهما، قبل أن يتعثر منافسه صاحب المركز الثاني موناكو، ليهدي اللقب لرفاق كيليان مبابي.

وحصد النادي الباريسي اللقب للمرة الثالثة تواليًا والثانية عشرة في تاريخه، معززُا رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب متفوقًا على سانت إيتيان الذي حقق اللقب 10 مرات.

يُذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي باريس موناكو سان جيرمان

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