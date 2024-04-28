الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يفوز على نوتنجهام فورست بثنائية فى الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

فاز مانشستر سيتي على مضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

افتتح المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول في الدقيقة 32 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

وكاد المدافع موريلو أن يعادل النتيجة لـ نوتنجهام فورست في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتعرض البرازيلي إيدرسون مواريش حارس مانشستر سيتي للإصابة، ليتم استبداله بين شوطي المباراة بزميله الألماني ستيفان أورتيجا مورينو.

واستطاع البديل النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ليطلق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك نوتنجهام فورست، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ79 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، وله مباراة متبقية، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء "السيتيزينز" في مباراة اليوم، إضافة لغياب فيل فودين بسبب المرض.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.

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