الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما،  ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الكرواتي جوسكو جفارديول في الدقيقة 32 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

وكاد المدافع موريلو أن يعادل النتيجة لـ نوتنجهام فورست في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء “السيتيزينز” في مباراة اليوم، إضافة لغياب فيل فودين بسبب المرض.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.

مانشستر سيتى نوتنجهام فورست سيتي الدورى الانجليزى جوسكو جفارديول جفارديول

مواد متعلقة

أرسنال يحسم ديربى شمال لندن بفوزه على توتنهام فى الدورى الإنجليزى

تشكيل مانشستر سيتى أمام نوتنجهام فى الدورى الإنجليزى

الشوط الأول.. أرسنال يكتسح توتنهام بثلاثية في ديربي شمال لندن

تقارير: برشلونة يستفسر عن وضعية ليروى سانى فى بايرن ميونخ

تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن السعودي.. بونو يحمي العرين

يورجن كلوب يكشف عن رأيه في خليفته بتدريب ليفربول.. ويتحدث عن صلاح

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو وضم بيلينجهام لقائمة مباراة سوسيداد

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة