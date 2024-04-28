الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الكرواتي جوسكو جفارديول في الدقيقة 32 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

وكاد المدافع موريلو أن يعادل النتيجة لـ نوتنجهام فورست في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء “السيتيزينز” في مباراة اليوم، إضافة لغياب فيل فودين بسبب المرض.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.