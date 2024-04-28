الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتى أمام نوتنجهام فى الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نوتنجهام.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء “السيتيزينز” في مباراة اليوم، إضافة لغياب فيل فودين بسبب المرض.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.

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