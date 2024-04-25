البريميرليج: مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية ويطارد أرسنال على الصدارة

انتصر مانشستر سيتي على مضيفه برايتون ألبيون في المباراة التي جمعتهما اليوم والمؤجلة من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بأربعة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة، وضغط على دفاعات فريق برايتون لإيقاعهم في الأخطاء وتسجيل هدف مبكر يؤكدون به سيطرتهم على المباراة، فيما حاول فريق برايتون الخروج بالكرة من ضغط مانشستر سيتي والوصول للمرمى وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة أداءً هجوميًا مميزًا من كلا الفريقين، وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى.

وسجل كيفن دي بروين هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بصناعة من زميله كيل والكر.

واستمر الضغط الهجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وأضاف فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 بعدما أخطأ دفاع برايتون في الخروج بالكرة من منطقة جزائه وارتطمت الكرة بساق بيرناردو سيلفا ووصلت لفيل فودين الذي سددها بيسراه مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي السيتي في الدقائق التالية للشوط الأول، فيما حاول فريق برايتون الخروج بالكرة والوصول للمرمى لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكن ضغط مانشستر سيتي حرمهم من الوصول لمرمى إديرسون.

وانطلق فيل فودين بهجمة مرتدة لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من روبن دياز وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء برايتون أبعدها الدفاع ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على فودين.

وحاول فريق برايتون الضغط على دفاعات مانشستر سيتي في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الأول على أمل إيجاد ثغرة لاختراق الدفاع وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 3 محاولات لفريق برايتون.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق برايتون.

وضغط مانشستر سيتي من بداية الشوط الثاني لتسجيل الهدف الرابع وزيادة فارق الأهداف، كما واصلوا ضغطهم على دفاعا برايتون.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 61 من هجمة بدأت بكرة طولية ناحية كيل والكر المنطلق على الجناح الأيمن واخترق منطقة جزاء برايتون ومرر الكرة لزميله جوليان ألفاريز الذي حولها في الشباك.

وواصل لاعبو ليفربول ضغطهم على دفاعات برايتون في الدقائق التالية لهز الشباك مرة أخرى، فيما حاول فريق برايتون الخروج من ضغط السيتي وتسجيل هدف تقليص الفارق.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن بدون أي خطورة حقيقية على المرمى.

وسدد لاعبو برايتون 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 13 محاولة لفريق مانشستر سيتي وخرجت 8 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق برايتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الـ11.