الشوط الأول.. أرسنال يكتسح توتنهام بثلاثية في ديربي شمال لندن

تقدم فريق أرسنال على مضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب لندن الأولمبي، في ديربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الدنماركي بيير إيميل هويبيرج لاعب توتنهام التسجيل لـ أرسنال بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد الركلة الركنية التي نفذها بوكايو ساكا من الجهة اليمنى، في الدقيقة 15

وسجل فان دي فين هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 22، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة من كاي هافيرتز ليقتحم منطقة جزاء توتنهام ويسدد الكرة بيسراه في الشباك.

وأحرز الألماني كاي هافيرتز الهدف الثالث لـ أرسنال في الدقيقة 38 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ديكلان رايس من الجهة اليسرى.

وانطلقت مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز.

البدلاء

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيور - جورجينيو - فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتُذاع مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متفوقًا على كلًا من مانشستر سيتي وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 76 و75 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.