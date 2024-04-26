الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يكشف عن رأيه في خليفته بتدريب ليفربول.. ويتحدث عن صلاح

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، رأيه في آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، والذي اقترب من خلافته في منصبه.

وكان سلوت قد أكد وجود مفاوضات بين ليفربول وفينورد للتعاقد معه، متمنيًا من ناديه السماح له بالرحيل.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أنا لست مشاركًا في هذه العملية، فقط لتوضيح ذلك، يعجبني كثيرًا في هذا الأمر، إذا كان هو الشخص المناسب فهو يريد أن يتولى المهمة وهو يقاتل لذلك".

وأردف: "أنا أحب الطريقة التي يلعب بها فريقه كرة القدم، كل الأشياء التي أسمعها عنه أنه رجل جيد، بعض الأشخاص الذين أعرفهم يعرفونه، وأنا لا أعرفه، أخبرني البعض أنه رجل جيد حقًا، أنا أحب ذلك كثيرا".

وأضاف: "اتطلع للنادي إذا كان هو الحل أو الرجل، أنا أكثر من سعيد، ليس من حقي أن أحكم على هذه الأشياء، لكن كل هذا يبدو جيدًا بالنسبة لي".

ليفربول أفضل نادٍ في العالم

وأكمل: "إنها أفضل وظيفة في العالم، وأفضل نادٍ في العالم، من الواضح الآن أنني أساعد حتى من خلال عدم إنهاء السباق على اللقب على أعلى مستوى، على ما يبدو، هناك مساحة للتحسين والتطور،  يوجد هنا عمل عظيم، فريق عظيم، شعب رائع. سيتولى وظيفة مثيرة للاهتمام حقًا".

وعن الهزيمة في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، قال كلوب: "لا أستطيع أن أتذكر أنني شعرت بخيبة الأمل والإحباط مثلما شعرت به بعد مباراة إيفرتون، لقد خسرت الكثير من المباريات في حياتي ولكن كان من المميز أننا لم نكن هناك".

ويحتل ليفربول، الذي سيواجه وست هام غدا السبت، المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، ويعتقد كلوب أن أرسنال ومانشستر سيتي بشكل خاص في المنافسة على اللقب.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنني أعتقد أنهم ما زالوا يشعرون بوجودنا، أنا متأكد تمامًا من أن أرسنال ومانشستر سيتي يعتبران الأمر الآن بمثابة سباق بين حصانين، وعليهما أن يقولا شيئًا آخر علنًا لكنني لا أتوقع أن يخسروا مباراتين".

وعن إهدار محمد صلاح وداروين نونيز للفرص في الفترة الأخيرة، قال: "الأمر الأكثر صعوبة دائمًا هو عدم تسجيل المهاجمين، عليهما أن يمرا بهذه الأشياء، الجميع يسأل لماذا لا تسجل، إذا كان هناك حل سريع لإعادة المهاجم إلى أفضل حالاته، سأكون رجلًا ثريًا".

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