محمد صلاح يعود لهجوم ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزى

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق إيفرتون في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة إيفرتون وليفربول في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك.

تشكيل ليفربول لمباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز

ويعود محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول في مباراة اليوم بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد فولهام.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة إيفرتون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي، أليكسس ماك أليستر، كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة بدلاء ليفربول لمباراة الليلة على النحو الآتي: "كويمين كيليهر، جاريل كوانساه، جو جوميز، جايدن دانس، كوستاس تسيميكاس، وتارا إندو، هارفي إليوت، رايان جرافينبرخ، بوبي كلارك".

ويتطلع ليفربول لحصد الانتصار في مباراة اليوم ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، على أمل تعثر فريقي أرسنال ومانشستر سيتي في الجولات المقبلة، فيما يامل فريق إيفرتون في خطف انتصار يعكر به أجواء جاره وغريمه التقليدي ويبعده عن المنافسة على لقب الدوري، وكذلك الابتعاد عن المنافسة على مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وتعد مباراة الليلة منافسة خاصة بين الفريقين في ديربي إقليم الميرسيسايد المنتمي له كلاهما، ويرغب كلاهما في الخروج منتصرًا من الديربي.

ويتسلح ليفربول بعودة نجمه وقائد منتخبنا الوطني محمد صلاح، والذي غاب عن المباراة الماضية بسبب رغبة يورجن كلوب، المدير الفني للفريق في إجراء مداورة بتشكيل الفريق لإراحة بعض العناصر.

وتعد بطولة الدوري الانجليزي آخر آمال ليفربول لتحقيق لقب خلال الموسم الجاري بعدما ودع بطولة الدوري الأوروبي بالخسارة أمام أتالانتا في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

ويدخل ليفربول مباراة الليلة وعينه على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، ويتمسك بضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة الابتعاد عن السيتي وعدم منحه الفرصة للقفز على مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 74 نقطة خلف أرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب البطولة بـ73 نقطة؛ فيما يأتي فريق إيفرتون بالمركز الـ16 برصيد 30 نقطة.