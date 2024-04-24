غدًا.. كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة مازيمبى

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ورامي ربيعة كابتن الفريق، غدًا وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في تمام الواحدة ظهر غدٍ الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، ويسبقه في الثانية عشرة والنصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مازيمبي.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في ‏إياب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

كان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يقود مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، تحكيمي طاقم مكون من الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو حكما للساحة، على أن يعاونه جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثان.

فيما تم إسناد مهام الحكم الرابع إلى الجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" كل من ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب لوبومباشي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.