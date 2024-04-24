الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

أحمد عبدالقادر: جاهزون لمازيمبى ولدينا إصرار على التأهل لنهائى دورى الأبطال

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

قال أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في اللقاء المقرر أن يجمع الفريقين مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب لوبومباشي سلبيًا بدون أهداف.

أشار عبدالقادر إلى أن الأهلي يحترم جيدًا قدرات مازيمبي ويتعامل مع المباراة باهتمام شديد، على الرغم من التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وأوضح أن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب، لإسعاد الجماهير التي تمثل الدافع الأكبر لتحقيق البطولات.

وأشار عبدالقادر إلى أن عودة أكثر من لاعب للحسابات بعد فترة من الإصابة تمثل دعمًا للفريق، وأن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تجهيز الجميع، في ظل ضغط المباريات بمختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق.

ويلتقي الأهلي نظيره مازيمبي، يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة بمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء بعد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يقود مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، تحكيمي طاقم مكون من الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو حكما للساحة، على أن يعاونه جليبريت شيرويت حكم مساعد أول، وستيفن أونايانجو حكم مساعد ثان.

فيما تم إسناد مهام الحكم الرابع إلى الجامبي لامين جامييه، على أن يتواجد على تقنية الفيديو "VAR" كل من ماريا ريفيت من مورشيوس، ويعاونه الجزائري لحلو بن براهم.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت عصر السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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